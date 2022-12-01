Швейцарія заморозила російські активи на понад €7 мільярдів

Станом на 25 листопада Швейцарія заморозила російські активи на загальну суму 7,5 мільярда швейцарських франків (€7,2 мільярда).

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Також Швейцарія заблокувала 15 підсанкційних об’єктів у шести кантонах.

В уряді країни попередили, що суми заморожених активів можуть коливатися.

«Заморожені суми можуть збільшуватися, наприклад, коли обʼєктом санкцій стають нові особи або виявляються нові активи... Водночас активи, заморожені з превентивною метою, мають бути розблоковані після проведення необхідних перевірок», — повідомили у відомстві.