ЄС надасть мільйон євро на розмінування України

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС виділить один мільйон євро на розмінування України.

«Я оголошу про додатковий внесок понад €1 мільйон для операцій з розмінування в Україні через ОБСЄ», — сказав він.

Боррель наголосив, що росія не може завоювати Україну.

«Вона [рф] не в змозі виграти війну, тому планомірно нищить Україну: бомбить, руйнує всю цивільну інфраструктуру. Їхня мета — занурити український народ у темряву й холод на зиму. Це зброя зими. Це воєнний злочин», — зазначив голова дипломатії ЄС.