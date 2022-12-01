Кораблі рф у Чорному морі збирають розвіддані для потенційного удару

Перебування корабельного угруповання в Чорному морі може означати продовження розвідки та збір інформації для підготовки до можливих ракетних ударів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Обʼєднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Оперативна ситуація наразі досить стабільна, але це не має заспокоювати, тому що пам’ятаємо: гібридна війна триває, і це, зокрема, розхитування інформаційного простору. Перебування в Чорному морі корабельного угруповання означає, що продовжується і повітряна розвідка, і збір даних, і підготовка до можливих ракетних ударів», — сказала Гуменюк.

За її словами, ворожі ракетоносії уже споряджені та підготовлені, а те, що вони час від часу заходять у пункти базування, може говорити про реагування на погоду, зокрема шторм.

Гуменюк не виключила, що мета «анонсів» ракетних обстрілів — додатково нагнітати психологічну обстановку і тиск на населення. Однак загроза обстрілів справді існує.

«Ми чесно і відверто повідомляємо, скільки ракет виводить ракетоносій на службу, ми говоримо про те, що треба бути готовими до масованої ракетної атаки, тому що це один із засобів виснаження нашої ППО», — зазначила Гуменюк.

Вона також підтвердила, що загарбники наразі використовують не іранські безпілотники, а російські «Ланцети». За словами Гуменюк, це може свідчити як про те, що в рф закінчилися запаси, так і про зміну тактики, також на їх застосування впливають погодні умови.

Гуменюк припустила, що відсутність «Шахідів» може бути повʼязана із вбивством іранських інструкторів у Криму. Саме там вони вчили росіян запускати дрони.