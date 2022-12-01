Національний оператор атомних станцій «Енергоатом» призначив нове керівництво Запорізької АЕС.
Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому».
Очільник «Енергоатому» Петро Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обовʼязків генерального директора ЗАЕС, а Ігоря Мурашова — головним інженером станції. Крім того, «Енергоатом» підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обовʼязки головного інженера станції.
«Таке рішення повʼязане з наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів», — повідомили в компанії.
- У жовтні Котін взяв на себе обовʼязки генерального директора Запорізької атомної електростанції.
- 30 вересня близько 16:00 російські військові викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодару та, застосувавши силу, відвезли Мурашова в невідомому напрямку.
- 3 жовтня гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону. Пізніше «Енергоатом» показав перше фото Мурашова після звільнення.
- 5 жовтня в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що гендиректор Запорізької АЕС більше не очолюватиме станцію.