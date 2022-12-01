Національний оператор атомних станцій «Енергоатом» призначив нове керівництво Запорізької АЕС.

Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому».

Очільник «Енергоатому» Петро Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обовʼязків генерального директора ЗАЕС, а Ігоря Мурашова — головним інженером станції. Крім того, «Енергоатом» підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обовʼязки головного інженера станції.

«Таке рішення повʼязане з наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів», — повідомили в компанії.