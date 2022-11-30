Єврокомісія рекомендувала не виділяти Угорщині €7,5 мільярда — через проблеми з верховенством закону

Європейська комісія рекомендувала утриматися від фінансування Угорщини в розмірі €7,5 мільярда — через проблеми з верховенством закону.
Про це пише Euronews.
Так, Будапешт мав до 19 листопада ухвалити 17 реформ, про які влітку домовилися з виконавчою владою ЄС, щоб уникнути заморозки грошей.
«Попри те, що низка реформ була проведена або перебуває в стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів щодо виправлення становища, як вона зобовʼязалася. У висліді комісія вирішила зберегти свою первісну пропозицію від 18 вересня: призупинити 65% зобовʼязань за трьома операційними програмами в межах політики згуртованості на суму €7,5 мільярда», — заявила Комісія.
Реформи, яка мала здійснити Угорщина, включають 17 кроків з виправлення становища в сфері верховенства права, а також реформи щодо зміцнення незалежності судової системи, нові правила аудиту та звітності щодо фондів ЄС.
- 16 вересня Європарламент прийняв резолюцію про те, що Угорщина під керівництвом Віктора Орбана стала «гібридним режимом виборчої автократії». Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності перебувають під системною загрозою.
- 20 вересня Угорщина подала перший антикорупційний законопроєкт, щоб не втратити ці €7,5 мільярда від ЄС.