Єврокомісія рекомендувала не виділяти Угорщині €7,5 мільярда — через проблеми з верховенством закону

Європейська комісія рекомендувала утриматися від фінансування Угорщини в розмірі €7,5 мільярда — через проблеми з верховенством закону.

Про це пише Euronews.

Так, Будапешт мав до 19 листопада ухвалити 17 реформ, про які влітку домовилися з виконавчою владою ЄС, щоб уникнути заморозки грошей.

«Попри те, що низка реформ була проведена або перебуває в стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів щодо виправлення становища, як вона зобовʼязалася. У висліді комісія вирішила зберегти свою первісну пропозицію від 18 вересня: призупинити 65% зобовʼязань за трьома операційними програмами в межах політики згуртованості на суму €7,5 мільярда», — заявила Комісія.

Реформи, яка мала здійснити Угорщина, включають 17 кроків з виправлення становища в сфері верховенства права, а також реформи щодо зміцнення незалежності судової системи, нові правила аудиту та звітності щодо фондів ЄС.