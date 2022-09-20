Угорщина подала перший антикорупційний законопроєкт, щоб не втратити €7,5 мільярда від ЄС

Уряд Угорщини подав до парламенту перший із низки антикорупційних законопроєктів — таким чином країна намагається уникнути втрати мільярдів євро, отриманих від Європейського Союзу.

Про законопроєкти повідомила міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа, а деталі пише Reuters.

Міністр юстиції Юдіт Варґа повідомила, що подала перший законопроєкт до парламенту, оскільки уряд «зосередиться на розробці та виконанні зобов’язань перед [ЄС] у найближчі тижні та місяці». Законопроєкт змінює законодавство, що стосується співпраці Угорщини з офісом ЄС по боротьбі з шахрайством, гарантуючи, що Офіс отримує підтримку від угорських податкових органів у своїх розслідуваннях (наприклад, отримає доступ до даних і документів на місці події). Крім того, законопроєкт змінює правила, що регулюють діяльність фондів управління державними активами, чітко зобов’язуючи їх проводити тендери на державні закупівлі.

Виконавчий орган Європейського Союзу рекомендував 18 вересня припинити виділення коштів у розмірі €7,5 мільярда через нездатність Угорщини боротися з корупцією та підтримувати верховенство права. Європейська комісія також висунула вимоги до Угорщини, щоб та зберегла доступ до фінансування: ідеться про нове законодавство, яке Угорщина заявила, що виконає.

Якщо Будапешт не отримає кошти ЄС, угорський форинт, який цього року втратив 8%, майже напевно впаде далі, ускладнюючи зусилля приборкати інфляцію. Міністр розвитку Тібор Наврачич, який відповідає за переговори з ЄС, заявив, що Угорщина виконає всі 17 своїх зобов’язань перед Єврокомісією, щоб запобігти втраті будь-якого фінансування.