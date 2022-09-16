Європарламент проголосив Угорщину автократією. Що це означає

Євродепутати підтримали резолюцію про те, що Угорщина під керівництвом Віктора Орбана стала «гібридним режимом виборчої автократії». Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності перебувають під системною загрозою.

Про це ідеться у звіті Європейського парламенту.

Відповідну резолюцію підтримали 81% присутніх під час голосування членів Європарламенту: 433 голоси за, 123 проти, 28 утрималися.

Вони занепокоєні низкою проблем в Угорщині — від функціонування виборчої системи країни до її судової незалежності. Ідеться про високий рівень так званого кумівства і фаворитизму на високих щаблях державного управління.

Саме голосування не має практичного ефекту, але воно посилює тиск на владу ЄС у Брюсселі, щоб не виплачувати Угорщині мільярди готівкових коштів. Ці виплати затримуються через занепокоєння щодо високого рівня корупції у країні.

Очікується, що в неділю Єврокомісія порекомендує значно скоротити виділення коштів для Угорщини, а також дасть кілька місяців на усунення недоліків, зокрема на ухвалення законів про боротьбу з корупцією. Ідеться про скорочення фінансування на 70%.