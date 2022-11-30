Нардеп від ОПзЖ Юлія Льовочкіна відмовилася від мандату

Народна депутатка від «Опозиційна платформа — За життя» Юлія Льовочкіна склала мандат Верховної Ради.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Льовочкіної.

«Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень», — йдеться у повідомленні.

Депутатка зазначила, що прийняла таке рішення через сімейні обставини.