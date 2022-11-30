Воєнна розвідка не зафіксувала поставок росії балістичних ракет з Ірану

Воєнна розвідка поки що не фіксувала передачу Іраном до росії балістичних ракет для ударів по Україні.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
«За нашою інформацією, такі переговори проводились, є відповідні проєкти домовленостей, угод між росією та Іраном. Але на сьогоднішній день поставки такого озброєння ми не зафіксували», — зазначив Скібіцький.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно 1 000 балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- 7 листопада українська воєнна розвідка повідомила, що росіяни використали орієнтовно 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.