Воєнна розвідка не зафіксувала поставок росії балістичних ракет з Ірану

Воєнна розвідка поки що не фіксувала передачу Іраном до росії балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«За нашою інформацією, такі переговори проводились, є відповідні проєкти домовленостей, угод між росією та Іраном. Але на сьогоднішній день поставки такого озброєння ми не зафіксували», — зазначив Скібіцький.