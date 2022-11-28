ВООЗ перейменувала мавпячу віспу через расизм та стигматизацію

Всесвітня організація охорони здоровʼя почне використовувати новий термін — mpox — як синонім мавпячої віспи.

Про це йдеться в пресрелізі організації.

Обидва терміни вживатимуться одночасно протягом одного року, поки формулювання «мавпяча віспа» не вийде з ужитку.

«Коли на початку цього року спалах мавпячої віспи поширився, в інтернеті, в інших місцях і в деяких спільнотах спостерігалися расистські та стигматизаційні висловлювання, про які повідомили ВООЗ. Під час кількох публічних і приватних зустрічей ряд людей і країн висловили занепокоєння та попросили ВООЗ запропонувати шлях щодо подальшої зміни назви», — зазначили в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Під час вибору назви у ВООЗ орієнтувалися на можливість використання терміна різними мовами, відсутність географічних чи зоологічних посилань та легкість пошуку.