Reuters: Польща просить Німеччину підтримати санкції проти російського нафтопроводу «Дружба», щоб уникнути штрафів

Польща просить Німеччину підтримати європейські санкції проти німецько-польської ділянки російського нафтопроводу «Дружба». У Варшаві хочуть відмовитися від контрактів на поставку російської нафти в наступному році та уникнути штрафів.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
За їхніми даними, обидві країни наближаються до такої домовленості. В обмін на це Польща координуватиме поставки нафти морем до Німеччини через Гданськ.
ЄС пообіцяв припинити купувати російську нафту з 5 грудня, але нафтопровід «Дружба» наразі звільнений від санкцій. Це створює проблему для польського нафтопереробника PKN Orlen, який має довгострокову угоду про закупівлю російської нафти через «Дружбу» і повинен буде заплатити штрафи за розірвання контракту.
Якби ЄС наклав санкції на «Дружбу» — або принаймні на її північну частину, яка проходить через Польщу та Німеччину, — обидві країни змогли б вийти із своїх зобов’язань щодо імпорту російської нафти без штрафних санкцій.
Південна частина трубопроводу постачає нафту в Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде важко диверсифікувати імпорт нафти. Ця гілка проходить через Україну, і український бюджет отримує гроші за транзит.
- 15 листопада «Транснєфть» заявила, що Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини. Причиною цього стало падіння напруги через ракетні обстріли. Наступного дня прокачку відновили.
- Наступного року Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». З 1 січня планується підвищити тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на €2,10 за тонну — до €13,60. Агентство зазначає, що оператор нафтотранспортної системи України «Укртранснафта» звернувся до російської «Транснєфті» та пояснив, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі призвели до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, дефіциту палива, запчастин.