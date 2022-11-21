Через обстріли Україна планує підняти вартість транзиту російської нафти

Наступного року Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це пише Bloomberg.

З 1 січня планується підвищити тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на €2,10 за тонну — до €13,60. Агентство зазначає, що оператор нафтотранспортної системи України «Укртранснафта» звернувся до російської «Транснєфті» та пояснив, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі призвели до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, дефіциту палива, запчастин.

Згідно з даними Bloomberg, витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу і захист обʼєктів також зросли. Представники «Транснєфті» підтвердили російським ЗМІ наявність листа від «Укртранснафти».