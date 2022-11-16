Україна відновила прокачку нафти по трубопроводу «Дружба». Її зупиняли через ракетні удари росіян

Постачання нафти трубопроводом «Дружба» з росії до Східної Європи почали відновлювати.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників Угорщини та Словаччини.

Поставки відновили після ремонту енергоінфраструктури, пошкодженої внаслідо останніх ударів росії по Україні. Видання також звертає увагу, що ціни на природний газ та електроенергію знизились, оскільки лідери НАТО та Польщі заявили, що не вважають падіння ракети на польській території атакою росіян.

Напередодні російська компанія «Транснефть» заявила, що Україна призупинила прокачувати нафту трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини. Причиною цьому стало падіння напруги через ракетні обстріли. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав через це вечірнє засідання Ради безпеки.