Росія заявила, що Україна припинила прокачувати газ по «Дружбі». Угорщина через це скликала Радбез

Російська компанія «Транснефть» заявила, що Україна призупинила прокачувати нафту трубопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини. Причиною цьому стало падіння напруги через ракетні обстріли.

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав вечірнє засідання Ради безпеки через зупинку нафтопроводу «Дружба». Про це 15 листопада повідомив речник уряду Золтан Ковач.

«У відповідь на зупинку прокачування нафти по «Дружбі» та ракетний удар по території Польщі премʼєр Віктор Орбан скликав Раду безпеки», — написав він у Twitter.