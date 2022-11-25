У деокупованому Херсоні почнуть в тестовому режимі давати електроенергію

Енергетики почнуть з 26 листопада в тестовому режимі передавати електроенергію в деокупований Херсон. Першими заживлять обʼєкти критичної інфраструктури.
Про це пише Херсонська міська рада.
«У подачі електроенергії будуть застосовані екстремальні обмеження. Оскільки основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури — об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням поставитися до ситуації», — пояснив голова правління «Херсонобленерго» Ігор Сафронов.
Він зазначив, що електрику почнуть давати, коли на повну потужність запрацює Південноукраїнська АЕС.
Наразі ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ «Посад-Покровське — ХМПЗ». Введення в дію лінії електропередач дасть можливість відновити роботу водогону «Дніпро — Миколаїв», який забезпечує Миколаїв питною водою.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.