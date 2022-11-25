Кабмін заборонив експорт паливної деревини з України

Кабінет міністрів заборонив експорт паливної деревини з України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ця заборона сприятиме накопиченню деревини, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина — основний ресурс для опалення.

Російські ракетні атаки на українську енергосистему лише посилюють стратегічне значення паливної деревини.

«Водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі», — додав Шмигаль.