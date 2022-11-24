В Україні розгорнули 3 720 «пунктів незламності». Де вони розташовані

Карта розташування цих пунктів за посиланням — https://nezlamnist.gov.ua/.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко .

Наразі в Україні розгорнули 3 720 «пунктів незламності». Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.

Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.

За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.