Кабмін вирішив скасувати податки на імпорт генераторів та акумуляторів

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

Шмигаль додав, що попри обстріли, диверсії та кібератаки опалювальний сезон в Україні розпочався. Майже 60% усіх обʼєктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато.

«Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій», — повідомив премʼєр.