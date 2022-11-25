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На Херсонщині за минулу добу загинули 10 цивільних. Росіяни обстрілювали місто

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
На Херсонщині за минулу добу загинули 10 цивільних. Росіяни обстрілювали місто

Reuters

За минулу добу, 24 листопада, ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, росіяни вбили 10 людей, 54 людини отримали поранення.

Про повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище.

У місті росіяни поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також ворог обстріляв Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку.

У Бериславському районі російські загарбники обстріляли Берислав, пошкоджені приватні будинки.