ЗМІ опублікували супутникові знімки блекауту в Україні в ніч на четвер

«Радіо Свобода» опублікувало супутникові знімки території України, яка лишилася без світла після ракетних ударів росіян. Знімки зроблені космічним агентством NASA.
Журналісти порівняли зображення українських міст, зроблені у ніч з 23 на 24 листопада, зі знімками, зробленими в той же період доби 6 лютого 2022 року — до початку повномасштабного вторгнення росії та масованих ракетних обстрілів.
- 23 листопада війська росії завдали масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Вибухи лунали в Києві та Київській області, на Львівщині, у Рівненській та Хмельницькій областях, а також у низці інших регіонів. Через атаку майже по всій країні вимикали світло.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом росіяни запустили 67 крилатих ракет і до 10 безпілотників-камікадзе «Ланцет». Збити вдалося 51 ракету і 5 безпілотників.