ЗМІ опублікували супутникові знімки блекауту в Україні в ніч на четвер

«Радіо Свобода» опублікувало супутникові знімки території України, яка лишилася без світла після ракетних ударів росіян. Знімки зроблені космічним агентством NASA.

Журналісти порівняли зображення українських міст, зроблені у ніч з 23 на 24 листопада, зі знімками, зробленими в той же період доби 6 лютого 2022 року — до початку повномасштабного вторгнення росії та масованих ракетних обстрілів.