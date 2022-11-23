Російські війська масовано обстрілюють Україну. У багатьох містах перебої зі світлом

Російські війська наносять масовані удари по Україні.

Про це повідомляють в обласних військових адміністраціях.

У Києві влучання в один з інфраструктурних обʼєктів, повідомив мер Кличко. У Києві загинула одна людина, ще одна постраждала, повідомили в КМВА. Пошкоджена двоповерхова будівля.

У Вінницькій області теж лунали вибухи. У Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях спрацювала ППО.

Заступник голови ОП Тимошенко повідомив про влучення в житловий будинок у Київській області.

Світло зникло в Одеській області, Києві, Львові, Хмельницькому. Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Перебої з постачанням електроенергії також у Луцьку. Через відключення світла в Харкові зупинили весь електротранспорт.

Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення, повідомили в «Укрзалізниці».