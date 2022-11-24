Ракетний удар по Україні: 10 людей загинули, 55 дістали поранення

Жертвами вчорашнього масованого ракетного удару по Україні стали 65 людей. 10 з них загиблі, 55 — поранені.
Про під час брифінгу повідомив пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
Загалом пошкоджено 36 обʼєктів у восьми областях та Києві. Серед них — об’єкти енергетики, а також приватні та багатоквартирні житлові будинки.
- 23 листопада війська росії завдали масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Вибухи лунали в Києві та Київській області, на Львівщині, у Рівненській та Хмельницькій областях, а також у низці інших регіонів. Через атаку майже по всій країні вимикали світло.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом росіяни запустили 67 крилатих ракет і до 10 безпілотників-камікадзе «Ланцет». Збити вдалося 51 ракету і 5 безпілотників.