Одеський виконком підтримав демонтаж пам’ятника зі скульптурою Катерині ІІ

Виконавчий комітет Одеської міської ради підтримав на засіданні проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника «Засновникам Одеси» зі скульптурою Катерині ІІ, який стоїть у центрі міста.
За винесення проєкту рішення на розгляд міськради проголосували 10 членів виконкому. Рішення ухвалили одноголосно.
Проти пам’ятника російській імператриці виступають низка активістів і спілок. Особливо гостро питання демонтажу почало обговорюватися після повномасштабного вторгнення військ росії.
- 28 вересня Одеська міськрада не підтримала проєкт рішення про демонтаж. Також проти демонтажу виступав мер міста Генадій Труханов.
- В жовтні президент відповів на петицію про недовіру меру Одеси Геннадію Труханову. Його перевірять СБУ і МВС.