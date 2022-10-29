Зеленський відповів на петицію про недовіру меру Одеси Геннадію Труханову. Його перевірять СБУ і МВС

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію № 22/163498-еп, автор якої просить звернути увагу на дії та заяви мера Одеси Геннадія Труханова.

Автор петиції Родіон Бурлуцький вказував, що Труханов просував тези російської пропаганди, демонструє свою лояльність до загарбників, саботує демонтаж пам’ятників Олександру Суворову та російській імператорці Катерині II, виступав за компроміси з окупантами з приводу Криму, намагався повернути Одесі комуністичні назви та прибрати назви на честь бійців полку «Азов» та інших загиблих воїнів, а також досі є громадянином росії.

«Геннадій Труханов зовсім не сприяє декомунізації України, навпаки, складається враження, ніби він сумує за «советским союзом», а деколи навіть підіграє країні-агресору, вкидуючи тези співзвучні з проросійськими. Міський голова давно має репутацію людини, яка була обвинувачена у справах про створення злочинної організації, розкраданні бюджету та нападі на проукраїнських активістів», — йдеться в тексті петиції.

Президент у свої відповіді вказав, що вирішення порушених у петиції питань (надання правової оцінки діям мера, можливого притягнення до кримінальної відповідальності, зняття з посади і позбавлення громадянства України) не належить до його конституційних повноважень.

Зеленський повідомив, що до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ надіслано листи з проханням перевірити викладені у петиції відомості. Автору петиції обіцяють повідомити про результати перевірки.