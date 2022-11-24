СБУ затримала у Херсоні чоловіка, який допомагав окупантам тікати на лівий берег

Служба безпеки затримала в Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів. Він допомагав окупантам тікати на лівий берег.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра «евакуйовувались» кадрові співробітники фсб і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань рф», — йдеться у повідомленні.

Також росіяни використовували ці катери для примусового вивезення цивільних людей із правобережжя Херсонщини.

До вторгнення чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Після окупації він перереєстрував свій бізнес за російськими законами та уклав «договір» з окупаційною адміністрацією. Після деокупації чоловік переховувався у Херсоні.