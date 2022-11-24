СБУ затримала у Херсоні чоловіка, який допомагав окупантам тікати на лівий берег

Служба безпеки затримала в Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів. Він допомагав окупантам тікати на лівий берег.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра «евакуйовувались» кадрові співробітники фсб і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань рф», — йдеться у повідомленні.
Також росіяни використовували ці катери для примусового вивезення цивільних людей із правобережжя Херсонщини.
До вторгнення чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Після окупації він перереєстрував свій бізнес за російськими законами та уклав «договір» з окупаційною адміністрацією. Після деокупації чоловік переховувався у Херсоні.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.