Чотири АЕС України відключені через російську атаку

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях спрацював аварійний захист — усі енергоблоки автоматично відключені. Наразі вони не генерують електроенергію, повідомили в «Енергоатомі».

Через ракетні атаки росіян також зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Усі її дизель-генератори в роботі.

В «Енергоатомі» заявили, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, усі показники в нормі.

«Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена», — заявили в компанії.