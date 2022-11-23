Російські ракети влучили в багатоповерхівку і приватний сектор на Київщині. Одна людина загинула

Російська армія влучила ракетами по багатоповерхівці у Вишгороді та по приватному сектору селища Чабани. Одна людина загинула.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
«Кілька прильотів в обʼєкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та у приватний сектор у Чабанах. Понад 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий», — зазначив він.
Кулеба підкреслив, що область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.
- 23 листопада російські війська завдали масованих ударів по Україні. Перебої зі світлом і водою спостерігаються в Одесі, Львові, Києві, Миколаєві та інших містах.