Проросійська література, мільйони готівки та люди з документами часів СРСР. Що СБУ виявила в церквах московського патріархату

Служба безпеки України завершила контррозвідувальну операцію на територіях Києво-Печерської лаври, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Працівники спецслужби разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей. Понад 50 з них пройшли поглиблені опитування, у тому числі на поліграфі. Серед них були не лише громадяни України, але й іноземці, зокрема росіяни.

Деякі з цих людей при перевірці документів надали паспорти та військові квитки часів СРСР, не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

На території Києво-Печерської лаври також перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до злочинної діяльності проросійського інформаційного агентства «Антван». Цей чоловік є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP ― громадянина рф Орлова, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі його майно заарештовано.

Крім того, у церквах знайшли проросійську літературу, яку використовували під час навчання в семінарії та приходських школах, і готівку на загальну суму понад 2 мільйонів гривень, більше ніж $100 тисяч і кілька тисяч російських рублів.

У Службі безпеки показали фото знахідок.