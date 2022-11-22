Правоохоронці в Херсоні затримали колаборанта, який після втечі росіян випустив вʼязнів із місцевого СІЗО

У деокупованому Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації був «начальником відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора». Після втечі росіян він сприяв масовій втечі вʼязнів.

Про це пише Офіс генпрокурора у своєму Facebook.

«За даними слідства, чоловік добровільно зайняв посаду так званого начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора в незаконно створеному окупаційною владою «Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». На посаді він дав вказівки працівникам слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом ключі від камер і службових приміщень залишили в безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до їх масової втечі», — йдеться в повідомленні.

Колаборанту оголосили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).