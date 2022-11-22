У Міноборони опублікували статистику використання рф своїх ракет. Найбільше вони стріляли по Україні С-300, «Іскандерами» та «Калібрами»

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику використання росіянами своїх ракет на війні. Найбільше окупанти випустили по Україні ракет від С-300, а також «Іскандери» та «Калібри».

Про це він написав у своєму Twitter.

Щодо ракет наземного базування, то росіяни стріляли по Україні балістичними ракетами «Іскандер», ракетами від комплексу ППО С-300 та протикорабельними ракетами «Онікс». Загалом окупанти випустили 1 020 ракет С-300, 829 «Іскандерів» та 123 «Онікси». Із початку вторгнення вони також спромоглися виготовити 48 нових ракет «Іскандер».

Із ракет морського базування окупанти стріляли по Україні лише крилатими «Калібрами». Вони випустили 391 ракету, але змогли виготовити лише 120 нових.

Найбільше різноманіття у росіян серед ракет повітряного базування, які запускають з літаків стратегічної авіації. Окупанти вже використовували ракети Х-101, Х-555, Х-22/32, Х-35, а також гіперзвукові ракети «Кинджал». Найбільше — Х-35 (504 ракети). Водночас з початку війни росіяни змогли виготовити лише 360 ракет Х-35, 120 ракет Х-101 та 16 «Кинджалів».

Таким чином, росіяни не встигають відновлювати свої ракетні запаси, а деяких з них у рф залишилося вкрай мало.