Росія знову атакує українські міста. Є влучання у Дніпрі та на Одещині — із постраждалими

Росія зранку 17 листопада знову обстрілює українські міста, вже зафіксовані влучання в інфраструктурні обʼєкти Одеської області та Дніпра.

Так, на Одещині — ракетний удар по обʼєкту інфраструктури, троє людей постраждали.

У Дніпрі — «прильоти» у двох районах міста, є влучання у промислове підприємство, там сильна пожежа і пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, пʼятеро поранених — серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості.

Над Київської областю працює Протиповітряна оборона. За останню годину в районі Києва вдалося збити дві крилаті ракети та чотири іранських дрони.