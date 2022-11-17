«Нафтогаз»: Росія завдала масового удару по газовидобувній інфраструктурі України

Росія під час масованого ракетного удару обстріляла обʼєкти газовидобувної інфраструктури України. Деякі з них зруйновані, деякі зазнали ушкоджень.

Про це пише пресслужба «Нафтогазу».

«Наразі відомо про декілька зруйнованих обʼєктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеня. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені обʼєкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки», — зазначив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Також наразі встановлюється інформація про постраждалих.

Чернишов повідомив, що співробітники ДСНС вже ліквідували пожежу, яка виникла в результаті обстрілу.