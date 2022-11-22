Технологічна компанія Nvidia остаточно пішла з росії

Американський виробник графічних процесорів і відеоадаптерів Nvidia офіційно пішов з росії.
Це випливає з даних квартального звіту компанії.
Там зазначають, що у 2022 році на російський ринок припалоприблизно 2% від загального обсягу продажів.
- У березні 2022 року Nvidia припинила продаж свого обладнання в росії. У липні Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на програмне забезпечення для хмарного геймінгу.
- Уже у вересні США заборонили постачати росії та Китаю передові відеоприскорювачі від AMD і Nvidia. Ішлося про потужні чипи, які використовуються в суперкомпʼютерах для роботи зі складними програмами.
- В останній день вересня компанія повідомила співробітників про закриття офісу через «неможливість забезпечити їхню ефективну роботу».