Техногігант Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у росії

Американський виробник графічних процесорів та відеоадаптерів Nvidia до кінця жовтня закриє свій офіс у росії.

Про це пише Forbes.

В останній день вересня компанія повідомила співробітників про закриття офісу через «неможливість забезпечити їхню ефективну роботу».

До вторгнення військ росії в Україну в російському офісі Nvidia працювали понад 300 співробітників. Наразі в штаті 240 осіб, переважно інженери. Компанія пропонує їм продовжити роботу в інших країнах. З тими, хто відмовиться, Nvidia розірве контракт за згодою сторін із виплатою компенсацій.