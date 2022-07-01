Nvidia більше не продає компаніям із росії ліцензії на ПЗ для хмарного геймінгу. Сбербанк, «Яндекс» та МТС зіткнуться з проблемами

Американська компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на програмне забезпечення (ПЗ) для хмарного геймінгу.

Про це пише російський «Коммерсантъ».

Йдеться про систему Nvidia Grid, яка дозволяє розподіляти ядра на серверній відеокарті. З одного сервера з двома картами Nvidia могли грати одразу вісім гравців, тепер – лише двоє. По суті, ліцензії дозволяли оптимізувати роботу обладнання та підключати більше гравців одночасно.

Через рішення компанії ціни на послуги хмарного геймінгу в росії почали зростати. Проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп’ютерів Сбербанку, «Яндекса» та оператора МТС, які використовують технологію Nvidia Grid.