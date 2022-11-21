По всій Україні 22 листопада будуть планові відключення світла

У всіх регіонах України завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення світла, повідомили в «Укренерго». Графіки відключень складають та застосовують обленерго (ось їх перелік).
«Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність», — заявили у компанії.
Станом на 21 листопада особливо складна ситуація з електропостачанням у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині та Одещині.
Раніше голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що у режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити щонайменше до березня.
- Після атак росіян 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.
- 17 листопада росія завдала ракетного удару по Київській області, Одещині та Дніпру. У Дніпрі 23 людини отримали поранення, в Одесі — один постраждалий. Значних пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура.