Іспанія направить в Україну своїх поліцейських та тренуватиме бійців ЗСУ

Іспанські поліцейські допомагатимуть українським правоохоронцям розслідувати воєнні злочини і злочини проти людства в Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише CNN.
Крім того, за словами Санчеса, до кінця листопада в місті Толедо запрацює навчальний центр для українських військових.
«Ми збираємося брати участь у навчальній місії ЄС», — сказав він.
- ЄС погодив запуск місії 17 жовтня, разом зі збільшенням військової допомоги.
- Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- Наразі в Іспанії українські військові вже опановують зенітно-ракетні комплекси Aspide. А в Німеччині українці опановують бронетехніку.