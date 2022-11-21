У Києві ввели аварійні відключення світла — графіки неактуальні

У Києві вранці застосували екстрені аварійні відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не діють.
Про це повідомляє Yasno.
«За вказівками НЕК «Укренерго» в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано», — йдеться в повідомленні.
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