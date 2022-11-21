Дональд Трамп заявив, що не повертатиметься у Twitter

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не планує повертатися у Twitter, навіть попри розблокування.

Про це він сказав під час зʼїзду Коаліції єврейських республіканців.

Трамп пояснив своє рішення тим, що у Twitter нібито падає залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів.

Відтак експрезидент запросив своїх прихильників долучатися до його соцмережі. Каже, що вона нібито набагато зручніша та має «неймовірне охоплення користувачів». Йдеться про соціальну мережу Truth Social, яку запустили у 2022 році.

Водночас Трамп схвалив придбання Маском соціальної платформи, назвавши його «персонажем, який завжди був йому симпатичний».