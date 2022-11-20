У Казахстані на президентських виборах лідирує чинний глава Касим-Жомарт Токаєв

У Казахстані на президентських виборах лідирує чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

Про це свідчать дані екзит-полів міжнародного інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство».

Так, Токаєв переміг на недільних виборах глави держави із 82,45% голосів. Інший екзит-пол — від Інституту громадської політики партії «Аманат» — дає Токаєву 85,52% голосів.

Явка на виборах склала 69,43%, тобто 8,3 млн із майже 12 млн виборців. Офіційні результати будуть не раніше ранку понеділка, 21 листопада.

На початку вересня Токаєв запропонував провести дострокові президентські вибори — «для успішної реалізації кардинальних та всебічних реформ потрібен новий мандат довіри народу».

У червні в Казахстані провели референдум за внесення поправок до Конституції. Вони передбачають, що з Конституції повністю заберуть згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану, а також про його особливий статус. Крім цього, президенту країни забороняється бути членом політичних партій, він має бути рівновіддалений від усіх політичних рухів у Казахстані, а його найближчі родичі не можуть обіймати найвищі державні посади. Крім цього, тепер президента в Казахстані обиратимуть на один семирічний термін, і він не матиме права балотуватися вдруге.