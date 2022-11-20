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Укренерго: В Україні діють планові відключення електроенергії. Аварійних не прогнозують

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У всіх регіонах України 20 листопада з 08:00 до 24:00 будуть діяти планові відключення. Додаткових аварійних відключень не прогнозують.

Про це повідомили у компанії «Укренерго».

Там зазначили, що 19 листопада енергетикам вдалося дещо помʼякшити обмеження споживання.

  • Після атак росіян 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.
  • 17 листопада росія завдала ракетного удару по Київській області, Одещині та Дніпру. У Дніпрі 23 людини отримали поранення, в Одесі — один постраждалий. Значних пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура.