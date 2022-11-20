Укренерго: В Україні діють планові відключення електроенергії. Аварійних не прогнозують

У всіх регіонах України 20 листопада з 08:00 до 24:00 будуть діяти планові відключення. Додаткових аварійних відключень не прогнозують.
Про це повідомили у компанії «Укренерго».
Там зазначили, що 19 листопада енергетикам вдалося дещо помʼякшити обмеження споживання.
- Після атак росіян 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.
- 17 листопада росія завдала ракетного удару по Київській області, Одещині та Дніпру. У Дніпрі 23 людини отримали поранення, в Одесі — один постраждалий. Значних пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура.