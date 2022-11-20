Укренерго: В Україні діють планові відключення електроенергії. Аварійних не прогнозують

У всіх регіонах України 20 листопада з 08:00 до 24:00 будуть діяти планові відключення. Додаткових аварійних відключень не прогнозують.

Про це повідомили у компанії «Укренерго».

Там зазначили, що 19 листопада енергетикам вдалося дещо помʼякшити обмеження споживання.