У Херсоні облаштували пункти обігріву та звʼязку

У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності» — спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Проєкт реалізували спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Херсонською обласною військовою адміністрацією. Такі пункти зʼявлятимуться по всьому місту та області.
«Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше — відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня», — додав заступник керівника ОПУ.
- Від 7 до 13 листопада українська армія звільнила на півдні 179 населених пунктів. Загалом під український контроль повернули 4,5 тисячі квадратних кілометрів території.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.