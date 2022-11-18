Народні депутати від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.

Як повідомляє НОК України, Суркіс і Шуфрич вже звернулися з відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта. Інших деталей там не повідомили.