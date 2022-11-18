Народні депутати від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.
Як повідомляє НОК України, Суркіс і Шуфрич вже звернулися з відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта. Інших деталей там не повідомили.
- 17 листопада в Національному олімпійському комітеті України вперше за 17 років змінився керівник — ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. До того Національним олімпійським комітетом керував Сергій Бубка.
- До складу членів НОК у той день обрали також Андрія Шевченка, боксера Олександра Усика, депутатів від забороненої ОПзЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, спортсменок Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.
- Присутність у складі депутатів від ОПзЖ обурила активістів і журналістів.
- Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що не ввійде до складу НОК через деяких обраних членів.