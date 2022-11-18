Андрій Шевченко виходить зі складу Національного олімпійського комітету

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив у Facebook, що не увійде до складу Національного олімпійського комітету, куди був обраний за підсумками виборів.
«У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати всім, чим можу, задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», — написав Шевченко.
- 17 листопада у Національному олімпійському комітеті України вперше за 17 років змінився керівник — ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. До того Національним олімпійським комітетом керував Сергій Бубка.
- До складу членів НОК у той день обрали також Андрія Шевченка, боксера Олександра Усика, депутатів від забороненої ОПзЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, спортсменок Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.
- Присутність у складі депутатів від ОПзЖ обурила активістів і журналістів.