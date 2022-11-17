У Національному олімпійському комітеті України вперше за 17 років змінився керівник

Новим головою Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Про це повідомляє Tribuna.

За Гутцайта члени НОК віддали 123 голоси. При цьому за нардепа Жана Беленюка віддали 22 голоси, за Ігоря Малинського ― 2. До цього Національним олімпійським комітетом керував Сергій Бубка. Він очолював НОК з червня 2005 року.

У минулому Вадим Гутцайт був учасником трьох Олімпіад (1992, 1996, 2000 років) і олімпійським чемпіоном Барселони 1992 року в командній шаблі. Також чиновник має статус судді міжнародної категорії. Наразі він очолює Федерацію фехтування України.