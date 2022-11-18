На півдні ЗСУ не дозволяють росіянам налагодити логістику

ЗСУ намагаються зруйнувати логістику противника на півдні, встановлюючи вогневий контроль над основними транспортними артеріями.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються облаштовувати рубежі оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області, мінують місцевість та евакуюють «важливих» колаборантів у бік Криму.

«Вогневим контролем ми робимо так, щоб їхня логістика на півдні була неможливою. Ми вже має досвід такої роботи під час операції на правому березі Дніпра», — сказала Гуменюк.