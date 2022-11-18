ДСНС: В Україні заміновано 30% території — це як дві Австрії

В Україні наразі заміновано 30% територій, за масштабами це як дві території Австрії.
Про це 18 листопада в етері телемарафону розповів голова ДСНС України.
Так, площа та обʼєми замінування території України зросли в 10 разів після 24 лютого.
Наразі на звільнених частинах Миколаївської та Херсонської областей триває розмінування — 1,5 та 7 тисяч квадратних кілометрів відповідно. На цих територіях обстежують дороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують обʼєкти, які запускають у роботу. Найближчими днями на деокупованих територіях уже зможуть відновити електропостачання, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини знадобиться кілька місяців.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.