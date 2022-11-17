Парламент Швеції схвалив виділення Україні військової допомоги на $287 мільйонів

Парламент Швеції дозволив уряду надати Україні цього року зброю та спорядження на максимальну суму в понад 3,0078 мільярда шведських крон (понад $287 мільйонів).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

До пакета увійдуть системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети, маскувальні сітки.

Парламент Швеції підкреслює, що рішення ухвалили, хоча питання винесли менш ніж за два робочі дні до його розгляду.