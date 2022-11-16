Премʼєр Швеції анонсував військову допомогу для України на $287 мільйонів. Там будуть системи ППО

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував нову військову допомогу для України на суму 3 мільярди крон ($287 мільйонів) — це найбільший на сьогодні пакет підтримки від шведів.

Про це пише Reuters.

«Цей пакет військової підтримки більший, ніж усі разом вісім попередніх пакетів. Це найбільше, що ми зробили, і ми точно дотримуємося українського переліку пріоритетів, які, на їхню думку, їм зараз потрібні», — сказав Крістерссон на пресконференції.

Міністр оборони Пал Джонсон заявив, що новий пакет військової підтримки для України включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси. У новому пакеті допомоги поки що немає артилерійської системи «Арчер», яку хотіли отримати українці, але Джонсон не виключив, що Швеція надасть її в майбутньому.

Премʼєр Крістерссон, у свою чергу, сказав, що уряд уважно стежить за розвитком подій щодо вибуху в Польщі 15 листопада. За його словами, потрібна додаткова інформація, щоб отримати більш чітку картину того, що сталося.