Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на €55,6 мільйона

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги — найбільший з початку повномасштабної війни.
Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.
Це буде десятий пакет військової допомоги від фінів, його вартість становить €55,6 мільйона. Таким чином загальна вартість військової підтримки для України, яку надала Фінляндія, сягає €160,4 мільйона.
У відомстві не розповіли про зміст допомоги, способи та терміни прибуття. Це зробили, щоб гарантувати доставку вантажу до місця призначення.
- 16 листопада премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також анонсував нову військову допомогу для України на 3 мільярди крон ($287 мільйонів) — це найбільший на сьогодні пакет підтримки від шведів.